Zwar nicht am Dienstag, aber dann am Donnerstag, 18. März, werden im Technoseum die Lichter eingeschaltet und der Dampferzeuger für den Betrieb der Dampfmaschine hochgefahren: Besucher können die Ausstellung nach vorheriger Anmeldung wieder besuchen. Möglich ist die Anmeldung ab Dienstag, 16. März, telefonisch oder über ein Formular auf der Homepage. Die Terminvergabe ist täglich von 10 bis 16 Uhr besetzt, teilt das Technoseum mit.

Allerdings hängt die Öffnung des Museums von der aktuellen Sieben Tage-Inzidenz ab – sie muss unter 100 liegen. Jeden Tag informiert das Technoseum deswegen aktuell auf seiner Homepage, ob es geöffnet oder geschlossen hat. Im ganzen Haus gilt für Besucherinnen und Besucher ab sechs Jahren eine Maskenpflicht. Einzelne oder Familien können dann auch Vorführungen beiwohnen – etwa an der Textilweberei, an der Dampfmaschine und an einer Porsche-Fertigungsstraße aus den 1950er Jahren, heißt es.