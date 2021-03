Gemeinsam mit Heidelberg, Ladenburg und Lorsch würdigt Mannheim den Unesco-Welttag der Poesie am Sonntag, 21. März, mit einer gemeinsamen Aktion der Metropolregion. Unter dem Stichwort „Bei Anruf: Poesie!“ erhalten Liebhaber am 21. März zwischen 15 und 18 Uhr einen Anruf von einem Autor oder einer Autorin, um individuell und unvermittelt in telefonischer Zweisamkeit einem kurzen Gedicht aus dessen oder deren Feder lauschen. Rund 30 Autoren und Autorinnen nehmen teil. Wer wen anruft, losen die Kulturämter der beteiligten Kommunen aus. Die Telefonnummern werden dafür anonymisiert und direkt nach dem Anruf gelöscht. Anmeldeschluss für die Aktion ist an diesem Montag, 15. März. red/lok

Info: Kontakt: 0621/293 37 95, stefanie.rihm@mannheim.de