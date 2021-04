Anklage lautet auf versuchten Mord - 28-Jähriger soll „im Wahn zugestochen“ haben

Mannheim. Francesco C. soll den Vater seiner von ihm getrennt lebenden Lebensgefährtin mit 14 Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben. Dafür steht der 28-Jährige seit Montag vor der Ersten Großen Strafkammer am Mannheimer Landgericht.

© dpa

Staatsanwältin Katja Schremb wirft ihm versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Nach der Trennung von der Mutter seiner Kinder soll ihm sie und ihre Familie den Zugang zu Tochter und Sohn verwehrt haben. Um seine kleinen Kinder sehen zu können, die sich zusammen mit der Mutter in der Wohnung des Vaters in Mannheim aufgehalten haben, habe sich der Angeklagte dort Zugang verschaffen wollen.

Als ihm das Opfer verwehrte, Kinder und Frau sehen zu können, habe Francesco C. zugestochen. In einer Stellungnahme seines Anwalts Georginos Kolivas ließ der Beschuldigte erklären, er habe „im Wahn zugestochen“, weil er seine Kinder nicht sehen konnte.