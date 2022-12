Angriff mit Pfefferspray in Mannheim-Schönau

Mannheim. Am Mittwochabend sind zwei Personen in Mannheim-Schönau mit Pfefferspray angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde einer 63-Jährigen und einem 29-Jährigen, die zusammen in der Johann-Schütte-Straße unterwegs waren, gegen 19.20 Uhr durch einen bislang unbekannten Täter Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Beide Personen wurden leicht verletzt und noch vor Ort medizinisch versorgt. Die Hintergründe für die Tat sind bislang ungeklärt. Laut Polizei, flüchtete der Täter im Anschluss in eine unbekannte Richtung.

Der Täter wurde als rund 1,80 Meter groß, schlank und dunkelhäutig beschrieben. Außerdem soll er am Hals tätowiert gewesen sein. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 0621/77769-0.