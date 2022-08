Angriff mit abgebrochener Glasflasche in Mannheim - Zeugen gesucht

Mannheim. Aufgrund von Streitigkeiten hat ein unbekannter Täter am Samstagmorgen eine Glasflasche zerbrochen und damit Personen aus einer anderen Gruppe angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, gerieten zwei Personen gegen 4 Uhr an der Straßenbahnhaltstelle Friedrichtstraße im Mannheimer Stadtteil Almenhof aneinander. In Folge dessen kam es zu den Verletzungen mit der abgebrochenen Glasflasche. Die angegriffene Person erlitt dabei leichte Verletzungen, musste jedoch in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Rufnummer 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

