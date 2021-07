Angriff im Schlosspark

Zwei Männer sind in der Nacht auf Donnerstag im Schlosspark von einem Unbekannten überfallen worden. Nach Angaben der Polizei bedrohte der Unbekannte zunächst gegen 0.45 Uhr im Bereich der Mensa einen 51-Jährigen mit einem längeren Holzgegenstand und forderte Geld. Als der Mann sich weigerte, schlug ihm der Täter mit dem Gegenstand mehrfach gegen den Kopf. Obwohl der 51-Jährige bei dem Angriff Verletzungen am Kopf erlitten hatte, gelang ihm die Flucht. Der Unbekannte ließ daraufhin von seinem Opfer ab und lief in Richtung Hafen. Dabei traf er auf einen 30-Jährigen, dem er in gleicher Weise mit dem Holzgegenstand drohte und mehrfach Geld forderte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 30-Jährige ging zunächst auf die Forderung ein, ergriff dann aber die Flucht Richtung Amtsgericht. Nach kurzer Verfolgung ließ der Täter vom ihm ab und zog sich wieder in den Schlosspark zurück. Der 51-Jährige erlitt durch die Schläge Platzwunden am Kopf. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unbekannte wird so beschrieben: Etwa 20 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, gebräunte Haut, langes schmales Gesicht, kurze, dunkle Haare, die seitlich abrasiert sind. Er hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild und war bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und einer dunklen Sporthose. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174 44 44 bei der Polizei zu melden. pol/mik