Angriff gefilmt

Ein 23-jähriger Mann sitzt in Untersuchungshaft, er steht in dringendem Tatverdacht, einen 28-Jährigen während eines Streits auf der Rheinau getötet zu haben (wir berichteten). Ein 30-Jähriger, der nach den Erkenntnissen der Ermittler bei dem Geschehen ebenfalls anwesend war, soll die Tat mit dem Handy gefilmt haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte das spätere Opfer den 23-Jährigen und einen weiteren Bekannten, einen 30-Jährigen aus dem Rhein-Neckar-Kreis, am frühen Samstagmorgen zum Trinken in den Keller eines Mehrfamilienhauses auf der Rheinau eingeladen. Dabei gerieten der Tatverdächtige und das spätere Opfer aus bislang unbekannten Gründen in Streit.

Gegen den 30-Jährigen wird wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung ermittelt. Er soll die Auseinandersetzung mit dem Handy gefilmt haben, ohne den 23-Jährigen von der Tat abzuhalten. Zudem soll er dem Toten den Geldbeutel gestohlen haben. scho/pol