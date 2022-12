Angriff auf Sanitäterin

Ein 48-jähriger Mann hat am Sonntagnachmittag in Käfertal auf eine Rettungssanitäterin eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, war der Rettungsdienst gegen 17.20 Uhr in der Mary-Wigman-Straße wegen einer gestürzten männlichen Person im Einsatz. Der 48-jährige, mittlerweile Beschuldigte sollte durch die Sanitäter vor Ort versorgt werden.

Als der Mann zur weiteren Behandlung aus seiner Wohnung gebracht werden sollte, schlug er mehrfach nach einer 24-jährigen Sanitäterin und verletzte sie dabei leicht. Die Helfer entfernten sich vorerst aus der Wohnung und alarmierten die Polizei zur Unterstützung. Mit deren Hilfe konnte der 48-Jährige in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden. Dort ergab ein Atemalkoholtest 2,22 Promille. Der 48-Jährige sieht nun einer Strafanzeige wegen Tätlichen Angriffs entgegen. sho/pol