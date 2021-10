Angriff auf 28-Jährigen in Mannheim-Neckarau - Polizei sucht nach Zeugen

Mannheim. Bei einem körperlichen Angriff ist ein 28-Jähriger am frühen Samstagmorgen in Mannheim-Neckarau durch Unbekannte verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, griffen die Täter gegen 5.15 Uhr auf einem Parkplatz eines Schnellrestaurants den 28 Jahre alten Mann an. Dieser verletzte sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Täter konnten nach der Attacke unerkannt flüchten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

