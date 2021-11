Angepöbelt und geohrfeigt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein 18-Jähriger überfallen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr er mit der Straßenbahn vom Hauptbahnhof in Richtung Seckenheim, wobei er bereits während der Fahrt von einem Unbekannten angepöbelt wurde. Als der 18-Jährige schließlich in Seckenheim die Bahn verließ, folgten ihm der junge Mann sowie seine drei Begleiter und passten ihn kurz vor der Kloppenheimer Straße ab.

Dort ohrfeigte der Rädelsführer den 18-Jährigen mehrfach und fragte nach Geld sowie dessen Handy. Nach weiteren Schlägen und Drohungen griffen die Begleiter des Wortführers ein, die Gruppe entfernte sich schnell in Richtung einer nahe gelegenen Bushaltestelle.

Der 18-Jährige, der weder Geld noch Smartphone herausgab, alarmierte umgehend die Polizei. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurde die Gruppe mit dem 21-jährigen Rädelsführer noch in der Nähe des Tatorts entdeckt. Der 21-Jährige wurde wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung festgenommen. Gegen ihn ermittelt nun die Kriminalpolizei. Der 18-Jährige wurde bei der Attacke leicht verletzt. pol/lok