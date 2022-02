Angeleinter Hund vor Supermarkt in Mannheimer Innenstadt gestohlen

Mannheim. Ein bislang unbekannter Täter hat in den Mannheimer Quadraten am Montagnachmittag einen angeleinten Hund entwendet. Nach Angaben der Polizei soll der Hundebesitzer den Husky-Labrador-Mischling am Geländer der Straßenbahnhaltestelle "Marktplatz" angeleint haben. Anschließend ging er in einen Supermarkt in R1, in dem er sich zwischen 15.25 und und 15.45 Uhr aufhielt. Nach dem Einkauf stellte der Hundebesitzer den Diebstahl fest. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/12580 bei der Polizei zu melden.

