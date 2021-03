Der Anfang Februar begonnene Prozess gegen Jamar C. endete am Landgericht mit einer Anordnung: Der Angeklagte wird in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Er soll an einer paranoiden Schizophrenie leiden. Zuvor war unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt worden. Jamar C. soll am 27. Juni gegen 23 Uhr in die Wohnung einer ihm nicht bekannten Frau eingedrungen sein. Er habe sie mit körperlicher Gewalt und Drohungen davon abgehalten, Hilfe zu rufen und durch Misshandlungen gezwungen, sexuelle Handlungen vorzunehmen sowie sexuelle Übergriffe zu dulden. Erst als der Lebensgefährte der Geschädigten in die Wohnung zurückkehrte, habe er den Beschuldigten von weiteren Taten abhalten können. C. galt bei der Tat als schuldunfähig, weil er psychisch krank ist und zusätzlich unter Einfluss mehrer Drogen stand. RoS