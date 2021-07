Angeklagter mehrfach vorbestraft

Am Donnerstag ging es beim Landgericht beim Prozess gegen Eason H. (Name geändert) wegen Drogenhandels und Besitz von Falschgeld um seine Vorstrafen. Es gibt zwischen 2007 und 20019 über 20 polizeiliche Einträge. Der Vorsitzende Richter Olaf Rinio benötigte rund eine Stunde nur fürs Vorlesen von Auszügen: Sachbeschädigung, Unterschlagung, mehrfach schwerer Diebstahl und schwere Körperverletzung, Einbrüche, räuberische Erpressung, Hausfriedensbruch, unerlaubter Waffenbesitz, Raub, Fahren ohne Führerschein, Drogenbesitz, Beleidigung – der 30-jährige gebürtige Iraker hat seine kriminelle Karriere bereits im Alter von 16 Jahren begonnen mit Körperverletzung und Diebstahl. 2008 gab es die erste Verurteilung wegen eines schweren Diebstahls: Er hatte auf dem Schulhof ein Fahrrad gestohlen.

Das Urteil hielt ihn nicht davon ab, im gleichen Jahr in Geschäften Kleidung und Parfüm zu stehlen und alkoholisiert einem Mann hart ins Gesicht zu schlagen. Die Folge war auch die Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs. Im Jahr darauf wurde H. mit zwei Kumpanen beim Einbruch in eine Gaststätte erwischt. H. hatte sich dort selbst verletzt beim Versuch, den Tresor aufzubrechen. Außerdem hatte er nochmals Kleidung in einem Kaufhaus gestohlen. Urteil: ein Jahr und neun Monate Haft.

Handy und Goldkette geraubt

In der Haft folgte die nächste Straftat: H. sorgte mit Androhungen von Schlägen im Falle einer Meldung an die Wärter dafür, dass ein anderer Häftling seine Goldkette herausrückte. Die Kette wurde während einer Kontrolle bei H. gefunden, erst dann erzählte der Geschädigte von der räuberischen Erpressung. Urteil: zwei Jahre, drei Monate. Kaum in Freiheit, schlug H. vor einer Disco einem anderen Mann ins Gesicht. Ein Jahr später trotz Hausverbots ein ähnlicher Vorfall, da war H. 20 Jahre alt. 2012 überfiel er mit zwei anderen auf der Straße einen Mann, ihm wurden 200 Euro und ein Handy abgenommen. H. kaufte sich von dem Geld 25 Gramm Marihuana.

Wieder lautete das Urteil: ein Jahr und acht Monate Haft. Danach folgten weitere geringfügige Taten – schließlich wurde der Mannheimer am 1. Februar 2021 in einer von zwei angemieteten Wohnungen festgenommen: Gefunden wurden beim mutmaßlichen Dealer rund 2,2 Kilogramm Marihuana mit Schwarzmarktwert von rund 20 000 Euro, ein griffbereites Einhandmesser und zahlreiche falsche 50- und 20- Euro-Scheine über 2760 Euro. Die Verhandlung wird am 22. und 23. Juli jeweils um 9 Uhr fortgesetzt. RoS

