Angeklagter hat Corona

Bereits zu Anfang der Woche musste vor der Jugendkammer am Mannheimer Landgericht ein Prozess wegen Totschlags-Verdacht aufgrund von Corona-Quarantäne vertagt werden (wir berichteten) – nun trifft es auch einen Drogen-Prozess vor der Großen Strafkammer. Insgesamt sechs Angeklagte müssen sich wegen des Verdachts von unerlaubtem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten. Insgesamt geht es um mehr als 600 Kilogramm Marihuana, 47 Kilogramm Kokain, 22 Kilogramm Haschisch und rund 10 000 Ecstasy-Pillen, die die Angeklagten zum gewinnbringenden Weiterverkauf erworben haben sollen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch am ersten Prozesstag kommt es nicht einmal zum Verlesen der Anklageschrift. Denn Fisnik A., einer der Hauptangeklagten, hat sich in Haft mit dem Coronavirus infiziert. Weil eine große Zahl an Delikten ihm zur Last gelegt wird, befand der Vorsitzende Richter Olaf Rinio eine Abtrennung seines Verfahrens für nicht zielführend. Der Blick auf den gesamten Verfahrenskomplex würde so erschwert. Eine Sichtweise, die sowohl die Staatsanwältin als auch nahezu alle Verteidiger teilten. Zum kommenden Prozesstag am 9. März dürfte die Quarantäne des Beschuldigten aller Voraussicht nach aufgehoben sein. mer

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2