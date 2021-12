Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz an Heiligabend

Mannheim. Feuerwehr und Polizei sind an Heiligabend wegen angebranntem Essen in den Mannheimer Stadtteil Waldhof ausgerückt. Nach Angaben der Polizei wurde gegen 23 Uhr zunächst ein Wohnungsbrand gemeldet. Nach dem Eintreffen der Beamten konnte jedoch festgestellt werden, dass die Rauchentwicklung aus dem angebranntem Essen auf dem Herd der Bewohner einer Wohnung im Erdgeschoss stammte. Es entstand weder Sach- noch Personenschaden. Die Bewohner konnten nach Lüftung durch die Feuerwehr wieder in ihre Wohnung zurückkehren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1