Mannheim. Ein Küchenbrand in Mannheim hat am Samstagnachmittag einen Schaden in geschätzter Höhe von 50 000 Euro hinterlassen. Wie die Polizei mitteilte, sei als Ursache angebranntes Essen ausgemacht worden. Das Flammen griffen danach erst auf den Herd und dann auf die Küche über. Die Feuerwehr löschte die Flammen rasch.

Gegen 12.50 war der Brand in der Oppauer Straße im Stadtteil Waldhof gemeldet worden, nachdem Anwohner eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen hatten. Nur teilweise waren die Bewohner in der Lage, sich selbstständig ins Freie zu retten. Eine Person schaffte das aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht mehr, sodass er in seiner Wohnung ausharren musste. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.