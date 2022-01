Angebranntes Essen löst Brandeinsatz in Mannheim-Vogelstang aus

Mannheim. Bei einem Brandeinsatz im Mannheimer Stadtteil Vogelstang sind am Freitagabend zwei Personen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, löste offenbar angebranntes Essen in einer Hochhauswohnung in der Brandeburgerstraße den Rauchwarnmelder aus. Da die betroffene Wohnung im achten Stockwerk verraucht war, führte die Feuerwehr Lüftungsmaßnahmen durch. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung dem Rettungsdienst übergeben. Am Einsatz beteiligt waren 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr. Weil es in einem Hochhaus brannte, stand ein zweiter Löschzug an der Aral-Tankstelle im Bereich der Brandenburger Straße bereit.

