Angebot zur Beratung und Auffrischimpfung

Auffrischimpfung und Beratung: Das gibt es im Kommunalen Impfzentrum (KIZ) in der Salzachstraße 15 in Neckarau. Die Stadt verweist in einer Pressemitteilung auf eine zweite Auffrischimpfung. Diese wird seit dem 18. August von der Ständigen Impfkommission empfohlen für Menschen ab 60 Jahren, Bewohner sowie Betreute in Einrichtungen der Pflege, Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren sowie Tätige in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei soll ein Mindestabstand von sechs Monaten zur letzten Immunisierung (vorangegangene Infektion oder Corona-Impfung) eingehalten werden, in begründeten Einzelfällen kann der Abstand auf vier Monate reduziert werden. Das KIZ in Neckarau ist sowohl mit dem Auto also auch über die Straßenbahn-Linie 1 (Haltestelle Isarweg) erreichbar. Es besteht montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr die Möglichkeit zur kostenlosen Impfberatung sowie zur Impfung für alle ab zwölf Jahren. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. Geimpft wird mit Novavax, Biontech, Moderna und Johnson und Johnson. Es sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen (sogenannte Auffrischungs- oder Boosterimpfungen) sowie Viertimpfungen (zweite Auffrischungsimpfung) für besonders gefährdete Personengruppen möglich.

Der Seniorenrat Mannheim bietet unter 0621/2 93 95 16 für Menschen über 55 Jahre aus Mannheim telefonische Hilfe bei dem Buchen eines Impftermins an. Das Impftelefon ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr zu erreichen. Es wird gebeten, sich Zettel und Schreibstift bereitzulegen. Der Seniorenrat übernimmt Anmeldung und Buchen. red