Angebot für psychisch Erkrankte

Ab 1. August gibt es für psychisch erkrankte Menschen in Mannheim ein neues Angebot: Die Caritas startet eine Ambulante Psychiatrische Pflege (APP), wie sie in einer Pressemitteilung erklärt. Der Pflegedienst richtet sich speziell an psychisch Kranke, die nach einem Klinikaufenthalt wieder in den Alltag zurückfinden möchten. Fachkräfte mit Psychiatrieerfahrung kommen je nach Bedarf mehrmals in der Woche bis zu mehrmals täglich zu den Patientinnen und Patienten nach Hause und unterstützen bei Medikamenteneinnahme und Tagestrukturierung. Sie helfen in Krisensituationen ebenso wie bei der Freizeitgestaltung und beim Aufbau sozialer Kontakte. Dabei arbeiten sie mit Angehörigen oder Bezugspersonen zusammen.

„Wenn psychisch erkrankte Menschen aus der Klinik entlassen werden, fallen viele erstmal in ein Loch, während sie auf Anschlusstherapien warten. Die psychiatrische häusliche Krankenpflege schließt diese Lücke“, sagt Caritas-Abteilungsleiterin Jutta Lindner. Die Pflege muss von einem Arzt verordnet werden. Die Kosten übernehmen die Krankenkassen. Organisatorisch gehört der Pflegedienst zum Monikaheim in Neckarau, das seit vielen Jahren Betreuung, Therapie und Rehabilitation für psychisch Erkrankte anbietet. Kontakt für Interessenten unter Tel. 0621/86 25 05 13 oder über app@caritas-mannheim.de. red/lia