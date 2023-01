Angebot für Jugendliche in Mannheim: Anmelden für Sprachreise nach Berlin

Mannheim. „Junge Diakonie“, das Ehrenamt für junge Erwachsene, fährt vom 23. bis 25. Februar für eine dreitägige Reise in die Hauptstadt nach Berlin. Interessierte Jugendliche zwischen 15 bis 17 Jahren können sich ab sofort bis spätestens 8. Februar unter: jd.mannheim@diakonie.ekiba.de.anmelden. Besucht werden Berliner Sehenswürdigkeiten und andere Highlights. Ein Vorbereitungstreffen findet am 15. Februar statt. Die Berlin-Reise kostet 99 Euro. Der Eigenbeitrag für Sozialhilfeempfänger liegt bei 20 Euro

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die englisch-sprachige Berlin-Fahrt findet in Kooperation mit der Evangelischen Jugendkirche Mannheim statt. „Wir können so viel lernen und Ängste abbauen, indem wir Dinge gemeinsam anpacken – mit ’Junge Diakonie’ wollen wir junge Menschen begeistern, Ideen anstoßen, Impulse geben, politisch wirksam zu werden“, erzählt Koordinatorin Filiz Marleen Kuyucu, die das Projekt seit Frühjahr 2022 leitet.

Bei der dreitägigen Reise haben die Jugendlichen die Möglichkeit, Berlin näher kennenzulernen: Besucht werden unter anderem der Deutsche Bundestag, der Berliner Dom und das Spy Museum. Ein Gespräch mit einem Zeitzeugen und der Besuch der Hauptdenkmäler stehen ebenfalls auf dem Programm. Laut Projektkoordinatorin Kuyucu sind auch Besuche in der Eastside Gallery und am Brandenburger Tor vorgesehen.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Sommerferien Freizeit führt nach Berlin und Usedom Mehr erfahren

Zwischendurch haben die Teilnehmer auch Zeit zur freien Gestaltung. Übernachtet wird in einem Hostel in Berlin-Mitte. „Das alles zu einem preisgünstigen Angebot, so dass Jugendliche jeder sozialen Herkunft daran teilnehmen können“, sagt Filiz Marleen Kuyucu.