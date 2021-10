Angeblicher Handwerker entwendet Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro

Mannheim. Unter dem Vorwand "nach dem Wasser schauen zu müssen" hat sich ein Mann am Dienstagvormittag Eintritt in die Wohnung einer 90-Jährigen in der Mannheimer Elfenstraße verschafft. Nach Angaben der Polizei tat der Mann dann in der Wohnung der Seniorin so als ob er die Wasseranschlüsse kontrollieren würde und verabschiedete sich nur wenige Minuten später wieder. Wenig später bemerkte die Seniorin, dass ihr Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro aus der Wohnung entwendet wurde.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: zwischen 35 und 40 Jahren, rund 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank, gepflegtes Äußeres, dunkle kurze Haare, trug ein Hemd und Hose. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0621/33010.