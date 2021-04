Angebliche Paketzustellung: Polizei warnt erneut vor Betrüger-SMS

Mannheim. Die Polizei in Mannheim hat wiederholt vor betrügerischen SMS, die eine Paketzustellung vorgaukeln, gewarnt. Die Kriminellen benachrichtigen den Nutzer per Handy-Nachricht über die vermeintliche Paketzustellung, um an Passwörter und Geld zu kommen. Das teilte die Behörde auf Facebook mit.

In der Nachricht fordern die Täter mögliche Empfänger beispielsweise dazu auf, einen zugesendeten Link anzuklicken, um den Ablageort des Pakets zu erfahren. In einer anderen Variante sollen Empfänger den Paketversand über den Link einfach nur bestätigen.

❗ Achtung #SMISHING! Da wir aktuell gerade wieder Nachrichten von vielen Usern bekommen, die solche #Fake-Mitteilungen per SMS, E-Mail etc. bekommen, hier noch mal unser Hinweis von vorletzter Woche: Gepostet von Polizei Mannheim am Mittwoch, 7. April 2021

Wer den Link öffnet, riskiere eine Schadsoftware auf sein Smartphone einzuspielen. Auf diese Weise ließen sich sensible Daten wie beispielsweise Passwörter abzapfen. In einzelnen Fällen seien nach Anklicken des Links auch kleinere Beträge über die Telefonrechnung abgebucht worden, informierte die Mannheimer Polizei in ihrem Facebook-Post. Die Behörde appelliert, "unter keinen Umständen" auf einen solchen Link zu klicken. Stattdessen soll die Polizei informiert werden. (mit dpa)

