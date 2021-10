Anfängerschwimmkurs für Erwachsene im Herschelbad – Angebot für Kinder erweitert

Mannheim. Die Stadt Mannheim bietet ab Dienstag, 9. November, einen Anfängerschwimmkurs für Erwachsene an. Wie die Verwaltung am Donnerstag mitteilte, wird dieser in Halle 2 des Herschelbads und somit jenseits des öffentlichen Badebetriebs durchgeführt. Der Kurs findet jeweils dienstags und donnerstags um 18 Uhr statt. Er besteht aus zwölf Einheiten und kostet 120 Euro inklusive Eintritt.

Für Kinder zwischen sechs und neun Jahren hat die Stadt zudem das bereits bestehende Angebot um 15 Schwimmkurse erweitert. Diese werden in den vier städtischen Hallenbädern Herschelbad, Gartenhallenbad Neckarau, Hallenbad Waldhof-Ost und Hallenbad Vogelstang angeboten. Die Kurse erstrecken sich ebenfalls über zwölf Einheiten. Der Preis liegt bei 60 Euro inklusive Eintritt.

Die Kurse können ab Freitag, 8. Oktober, online unter www.schwimmen-mannheim.de gebucht werden.