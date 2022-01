An vielen Orten Impfen ohne Termin

Zu der Fülle von Angeboten, die Impfwillige ohne Termin in Anspruch nehmen können, gehört an diesem Montag ein Anlaufpunkt an der Feudenheimer Brüder-Grimm-Schule in der Spessartstraße. Dorthin kommt von 12 bis 18 Uhr der Impfbus. Auf diese und viele weitere Möglichkeiten, sich immunisieren zu lassen, weist die Stadtverwaltung in einer Mitteilung hin.

Ebenfalls jeweils von 12 bis 18 Uhr können Impfwillige ohne Termin ins Volkshaus Neckarau (Rheingoldstraße), ins Kulturhaus Käfertal (Gartenstraße) oder zu Ikea Sandhofen kommen. Das Angebot in Sandhofen gibt es ebenfalls von Dienstag bis Samstag, die Angebote in Neckarau und Käfertal jeweils sogar bis Sonntag (immer zur gleichen Zeit). An allen Tagen steht außerdem von 15 bis 18 Uhr das Kommunale Impfzentrum im Rosengarten Personen ab zwölf Jahren (mit Hauptwohnsitz in Mannheim) ohne vorherige Terminbuchung offen.

Seniorenrat hilft bei Buchungen

Weitere Stopps legt der Impfbus von 12 bis 18 Uhr ein: Dienstag auf der Rheinau (Nachbarschaftshaus), Mittwoch vor der Jungbuschhalle, Donnerstag am Kurpfalz-Center Vogelstang, Freitag an der SAP-Arena, Samstag in Friedrichsfeld (Lilly-Gräber-Halle) und Sonntag am City Airport sowie an der Alten Zulassungsstelle (Friedrich-König-Straße 7).

Möglich sind auch weiterhin Terminbuchungen, zum Beispiel im Kommunalen Impfzentrum im Rosengarten oder am Universitätsklinikum. Der Seniorenrat Mannheim bietet unter der Telefonnummer 0621/29 395 16 für Menschen über 55 Jahre aus Mannheim telefonische Hilfe beim Buchen eines Impftermins an. Das Impftelefon ist montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr für Impftermine zu erreichen. Es wird gebeten, sich Zettel und Schreibstift bereitzulegen. Der Seniorenrat übernimmt die Anmeldung und das Buchen.

Für die Impfung vor Ort wird ein Personalausweis benötigt. Ebenso bittet die Stadt darum, Krankenkassenkarte und Impfpass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer keinen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Bescheinigung. „Außerdem darf gerne der ausgedruckte und ausgefüllte Anamnese- und Einwilligungsbogen mitgebracht werden. Dies reduziert Wartezeiten“, so die Stadt. bhr