An diesen Zufahrten zur Stadt wird Mannheim zur Buga bunter und blumiger

Mannheim. Die Stadt Mannheim plant zur Buga auch die Zufahrten zur Stadt bunter und blumiger zu machen. Erste Pflanzungen sind schon fertig, unter anderem am Hauptbahnhof entlang der Ein- und Ausfahrt zur Tiefgarage sowie ein großes Staudenbeet von rund 800 Quadratmetern in der Augustaanlage, teilte die Stadt Mannheim in ihrer Pressemitteilung mit. Geschmückt werden auf diese Weise wichtige Zufahrten in die Stadt, wichtige ÖPNV-Umsteigepunkte und weitere sichtbare Orte – auf insgesamt über 7.000 Quadratmetern.

Alle Arbeiten sollen bis zum Beginn der Buga am 14. April fertig sein. Für diese Aufgabe hat der Stadtraumservice Mannheim Fachfirmen und die eigene Stadtgärtnerei beauftragt. Für 15 Zufahrten zur Stadt hat die Weinheimer Landschaftsarchitektin Bettina Jaugstetter ein Pflanzkonzept entwickelt.