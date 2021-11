An diesen 9 Orten in Mannheim gibt es Christbäume zu kaufen

Mannheim. Auch in diesem Jahr veranstaltet die städtische Tochtergesellschaft Event & Promotionen Mannheim einen traditionellen Christbaummarkt. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, findet der Verkauf vom 8. bis einschließlich 24. Dezember in mehreren Mannheimer Stadtteilen statt. Zu den Plätzen und Flächen zählen:

der Rheingoldplatz in Neckarau

eine Teilfläche des Neuen Messplatzes in der Neckarstadt

das Neckartor in der Innenstadt

die Grünfläche nebem dem Meeräckerplatz auf dem Lindenhof

der Kirchweihplatz in Seckenheim

der Kirchweihplatz in Feudenheim

der Kirchweihplatz in Wallstadt

die Gehwegfläche an der Ecke Johannes-Hoffert-Straße/Gustav-Seitz-Straße in Neuhermsheim

Der Baum-Verkauf findet werktags von 7 bis 20 Uhr statt und an Sonntagen von 11 bis 19 Uhr. Am 24. Dezember werden die Christbäume von 7 bis 12 Uhr angeboten.

Einen weiteren Verkaufsstandort gibt es an der Verkehrsinsel Otto-Beck-Straße/Seckenheimer Straße in der Schwetzingerstadt. Hier können die Bäume bereits ab dem 1. Dezember erworben werden - lediglich am 5. Dezember bleibt dort der Verkauf geschlossen.

