Amtsgericht Mannheim: Hat Nikolas Löbel seinem Mieter unrechtmäßig gekündigt?

Mannheim. Hat Nikolas Löbel einem seiner Mieter zu Unrecht gekündigt? Diese Frage muss Richterin Waltraud Bag beantworten. Am Amtsgericht Mannheim fällt heute das Urteil im Zivilprozess zwischen dem ehemaligen Mannheimer Bundestagsabgeordneten und seinem ehemaligen Mieter.

Ende Januar 2020 wird dem Mann, der in einem von Löbel gekauften Haus in der Käfertaler Straße lebte, gekündigt. Anschließend werden die Schlösser ausgetauscht und die Wohnung wird erneut vermietet – an eine Studenten-WG. Der ehemalige Mieter wehrt sich aber und bekommt vom Amtsgericht per Eilverfahren Recht, eine Einschätzung, die später auch vom Landgericht Mannheim im Rahmen eines Berufungsprozesses bestätigt wird. Die 5000 Euro, die Löbel ihm für den Verzicht auf die Rückkehr in die alte Wohnung geboten hatte, lehnt der Mann ab.

Wichtig in dem Fall ist, was sich Anfang Dezember 2019 in dem Haus zugetragen hat. Löbel, der die Immobilie in der Neckarstadt einige Monate zuvor erworben hatte, will Sanierungsarbeiten durchführen lassen – und beauftragt Handwerker, die bei seinem Vater beschäftigt sind. Doch zwischen dem Mieter, dem Handwerker und Löbels Vater kommt es zu Streit, der Mieter soll in einer „Wut-Tirade“ den damaligen Bundestagsabgeordneten und seinen Vater beleidigt haben. Vor Gericht stellte sich heraus, dass die drei Handwerker die Beleidigungen teilweise gar nicht persönlich wahrgenommen hätten. Als „ziemlich vage“ hatte Richterin Bag die Aussagen und die des Vaters bezeichnet.

Ob die Kündigung rechtsmäßig war oder eben nicht – das wird sich heute entscheiden.

