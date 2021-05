Amphetamin und Cannabis: 40-Jähriger unter Drogen am Steuer

Mannheim. Ein 40-jähriger Mann ist in Käfertal unter Drogeneinfluss mit dem Auto gefahren. Einer Polizeistreife fiel der Mann auf, als er am Freitag gegen 17.30 Uhr mit seinem Mazda in der Oskar-von-Miller-Straße unterwegs war, teilte das Präsidium am Montag mit. Nachdem die Beamten das Fahrzeug gestoppt hatten, bemerkten sie, dass der 29-jährige Fahrer deutlich unter Drogeneinfluss stand.

AdUnit urban-intext1

Ein entsprechender Test bestätigte diesen Eindruck, er reagierte positiv auf Amphetamin und Cannabis. Dem Mann wurde daraufhin auf dem Polizeirevier Käfertal eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein konnte der 40-Jährige, der keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, nicht vorweisen. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss sowie wegen Verdachts des Drogenbesitzes und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.