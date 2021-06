Ampeln werden gewartet

An drei Terminen in den kommenden Wochen finden in der Neckarstadt-West Wartungsarbeiten an Ampelanlagen statt. Wie die Stadt mitteilt, gibt es die erste Einschränkung am Mittwoch, 30. Juni, an der Ampelanlage „Untermühlaustraße / Zeppelinstraße“. In der Zeppelinstraße entfällt die Möglichkeit, links Richtung Innenstadt abzubiegen. Stattdessen ist eine Umleitung über Pyramidenstraße und Industriestraße vorgesehen.

Am Mittwoch, 7. Juli, werden die Ampeln an der Kreuzung „Ludwig-Jolly-Straße / Mittelstraße“gewartet. Dabei werden Fahrspuren gesperrt. Am Dienstag, 27. Juli, ist die Ampelanlage an der „Untermühlaustraße / Hansastraße“ dran. In der Hansastraße entfällt die Möglichkeit, geradeaus in die Herzogenriedstraße zu fahren. Vorgesehen ist eine Umleitung über Untermühlaustraße und Waldhofstraße. Zusätzlich entfällt aus der Herzogenriedstraße die Möglichkeit, nach links in Richtung Innenstadt abzubiegen sowie geradeaus in die Hansastraße zu fahren. Eine Umleitung ist in diesem Fall über die Zeppelinstraße gedacht.

Um den fließenden Verkehr weniger zu beeinträchtigen, werden die routinemäßigen Wartungsarbeiten an Ampelanlagen jeweils in der verkehrsärmeren Zeit von etwa 9 bis 15 Uhr ausgeführt. red