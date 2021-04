Ein 38-jähriger Autofahrer ist in der Schwetzingerstadt mit seinem Wagen gegen einen Ampelmast gefahren, der durch den Aufprall komplett zerstört worden ist. Der Sachschaden ist erheblich, die Polizei schätzt ihn auf rund 50 000 Euro. Der Mann war am Dienstag gegen 0.30 Uhr mit seinem BMW auf der Reichskanzler-Müller-Straße stadtauswärts in Richtung Möhlstraße unterwegs. An der Kreuzung in Höhe des Neckarauer Übergangs kam er aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den dortigen Ampelmast. Mast und BMW wurden komplett zerstört. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß stieg er aus, ließ den Wagen zurück und ging in Richtung Möhlstraße davon.

Zeugen hatten den Unfall beobachtet und die Polizei verständigt. Im Rahmen einer Fahndung entdeckten die Beamten den 38-Jährigen in der Nähe des Unfallorts. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch in seinem Atem. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,8 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen laufen. scho/pol