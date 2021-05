Ampelanlage an Mannheimer Ecke Aubuckel/Wingertsbuckel wird gewartet

Mannheim. Alle zwei Jahre finden Wartungsarbeiten an Ampelanlagen statt. Am Dienstag, 1. Juni, sind die nächsten Wartungsarbeiten an der Mannheimer Ampelanlage „Am Aubuckel/Wingertsbuckel“ geplant. Hierbei werde die Lichtsignalanlage auf Funktionstüchtigkeit geprüft, teilt die Stadtverwaltung mit. Im Verlauf dieser erweiterten Prüfungen sei es erforderlich, die Anlage teilweise auszuschalten. Die Absicherungszeit betrage rund fünf Stunden.

Die Arbeiten beginnen ab 9 Uhr und enden voraussichtlich um 14 Uhr. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sind Wegnahmen von Fahrspuren sowie Fahrbeziehungen und somit Einschränkungen des Individualverkehrs in diesem Kreuzungsbereich erforderlich.



Aus Käfertal kommend werden Linksabbieger in den „Wingertsbuckel“ und in der Gegenrichtung der Wender, der Straße „Am Aubuckel“ gesperrt sein. Als Umfahrungsmöglichkeit ist für Linksabbieger aus Käfertal kommend die nächste Möglichkeit an der Kreuzung „Andreas-Hofer-Straße“ vorgesehen. Aus Richtung Innenstadt kommend ist eine Umfahrung über den Rechtsabbieger an dieser Kreuzung in den „Wingertsbuckel“ und dann an der folgenden Kreuzung „Wingertsbuckel/Talstraße“ vorgesehen.



Nach Aufbau der Absperrungen ab 9 Uhr wird die Ampelanlage ab 10 Uhr für rund drei Stunden vollständig außer Betrieb genommen. Im Anschluss werden die Absperrungen wieder zurückgenommen, so dass gegen 14 Uhr die Fahrbeziehungen wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

