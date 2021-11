Ammoniakaustritt bei Eichbaum - eine Person verletzt

Mannheim. Zu einem Gefahrguteinsatz in der Mannheimer Eichbaum-Brauerei musste die Feuerwehr am Montagmittag ausrücken. Nach Angaben der Brandretter wurde bei Bauarbeiten wurde eine Ammoniakleitung beschädigt. Eine Person wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mit Eintreffen der Feuerwehr war die Leitung bereits abgeriegelt und das Gebäude geräumt. Der Bereich wird derzeit von der Feuerwehr kontrolliert und belüftet. Das Restvolumen an Ammoniak wird kontrolliert mit paralleler messtechnischer Überwachung abgelassen.