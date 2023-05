Am Schnitzeltag läuft’s

Während Tanja Krone sich Superfrauen und -männer wünscht, die von Schule zu Schule fliegen und Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte unterstützen, bleibt Thorsten Riehle auf dem Boden der Tatsachen: „Wir verwalten den Mangel an vielen Stellen, und zu jedem Problem eine Lösung zu finden, würde nicht gehen.“

Der Mangel - das sind Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, die dringend benötigt werden, die es aber erst (oder immerhin), wie Christian Specht betont, ab dem Schuljahr 2025/26 an allen Mannheimer Schulen geben soll. Das sind Erzieherinnen, die in den Kindertagesstätten fehlen, und erst recht Erzieher, was Isabell Belser besonders bedauert. Das sind finanzielle Mittel, die nicht immer zielgerichtet eingesetzt werden, wie Raymond Fojkar findet.

Gesamtelternbeirat moderiert

Es ist Wahlkampf, und die Oberbürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten sind mal wieder auf Tour. Diesmal gemeinsam, denn der Gesamtelternbeirat (GEB) hat sie zu einer Diskussionsrunde ins Kulturhaus auf dem Waldhof eingeladen. Gekommen sind Erster Bürgermeister Christian Specht, der für die CDU ins Rennen geht und dabei von Mannheimer Liste und FDP unterstützt wird. SPD-Gemeinderatsfraktionsvorsitzender Thorsten Riehle, Chef eines anderen Kulturhauses, nämlich des Capitol. Grünen-Kandidat Raymond Fojkar. Linken-Kreisvorstandsmitglied Isabell Belser. Die parteilose Künstlerin und Musikerin Tanja Krone.

Moderatorin des Abends ist Nadine Sabra, stellvertretende Vorsitzende des Gesamtelternbeirats, und sie gibt jedem OB-Anwärter jeweils zwei Minuten Zeit, um auf ihre Fragen zu antworten. Das klappt am Anfang auch ganz gut, doch dann verlieren sowohl Sabra als auch das Podium ein wenig die Zeit aus den Augen, so dass volle drei Stunden und unter reger Beteiligung des Publikums diskutiert wird.

Millionen Euro auf Schulkonten

Beim Thema im Vorteil ist Raymond Fojkar, der sitzt nämlich für die Mannheimer Grünen im Ausschuss für Bildung sowie im Jugendhilfeausschuss und arbeitet als niedergelassener Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das erkennen seine Mitstreiter an. „Ich hasse es, wenn man oberflächlich antwortet“, erklärt Specht und verweist auf die „Kompetenz am Tisch“. Im Großen und Ganzen sind sich aber alle in vielen Fragen einig: Der Bedarf ist groß, und wie immer fehlt es am Geld.

Oder auch nicht, denn manchmal ist es eine Verteilungsfrage. In Kanada beispielsweise, so Fojkar, werde für jedes Kind ein individueller Bedarfsplan erstellt, und die Gelder würden dann über ein von der Kommune gewähltes Gremium an die Schulen verteilt. „Logopäden, Ergotherapeuten, Psychotherapeuten kommen an die Schulen, das müssen nicht die Eltern organisieren“, spricht Fojkar aus Erfahrung, wie zeitintensiv die Förderung von Kindern ist, die „nicht in Schubladen passen“.

Specht wiederum mahnt mit Blick auf die Lernmittelfreiheit an, dass drei Millionen Euro auf Schulkonten lägen. Mannheimer Schulen können ihre Schulbetriebsmittel selbstständig verwalten; Wirtschaftsmodell Schule nennt sich das. „Das Budget gibt es, die Mittel müssen nur abfließen“, betont Specht.

An der Stelle meldet sich ein Zuhörer zu Wort, es ist Lars Hoffmann, Leiter der Konrad-Duden-Realschule und Geschäftsführender Schulleiter der weiterführenden Schulen. Er unterstreicht, dass sämtliche Schulleiter Verfechter des Wirtschaftsmodells seien, weil es Gestaltungsspielräume eröffne. Zugleich bedeute das aber auch einen extra Aufwand und Anschaffungen, gerade im digitalen Bereich, bräuchten Zeit. Oft sind die Gelder auch längst ausgegeben, aber noch nicht verbucht. „Für Buchungen sind die Sekretariate zuständig. Mehrere Schulen haben aber keine Sekretariatsstellen, oder die Sekretariate sind nur mit wenigen Stunden ausgestattet“, so Hoffmann.

Mangel an Studienplätzen

Auch in Sachen Schulsozialarbeiter gibt es einen Realitätscheck aus dem Publikum. So stellt Katharina Müller nach einer Aussage von Riehle, der mehr junge Leute motivieren will, den Beruf zu ergreifen, klar, dass dies nicht das Problem sei. „In diesem Studienjahr haben sich auf 146 Studienplätze im Bachelorstudiengang Soziale Arbeit der Hochschule Mannheim 1557 Personen beworben, im letzten Studienjahr waren es 1604. Das heißt, wir hatten jeweils mehr als zehn Bewerbungen pro Studienplatz“, erklärt die Professorin für Sozialpolitik an der Hochschule Mannheim. Sprich: Studierende sind vorhanden, aber nicht genug Studienplätze. Das ist allerdings nicht Sache der Kommune, sondern des Landes.

Keine Lust auf gesunde Kost

Schließlich das letzte Thema: Wie wollen die Kandidatinnen und Kandidaten sicherstellen, dass es gesundes und ansprechendes Essen in der Schule gibt, will Nadine Sabra wissen. Für Fojkar eine zentrale Frage, denn er weiß mit Blick auf die Patientenzufriedenheit im Krankenhaus: „Wenn das Essen nix ist, dann war auch die Behandlung schlecht.“ Geschmäcker seien jedoch verschieden, wie Riehle betont: „Gesundes Essen definiert jeder anders.“ Was wiederum Gabriele Waldecker, Sekretärin an der Gustav-Wiederkehr-Grundschule in Sandhofen, bestätigt: „Viele Kinder haben ein Problem mit gesundem Essen.“

Doch nicht nur sie, steuert Specht die Anekdote des Abends bei. So sei er für die städtische Kantine zuständig, und seit zehn Jahren gebe es große Bemühungen, den Wert von gesunder Ernährung ins Bewusstsein der städtischen Mitarbeitenden zu rücken. Doch nach einem Blick auf die Statistik erfolgt die Ernüchterung: An normalen Tagen kommt die Kantine auf 150 bis 180 Essen, am Schnitzeltag, den es als Zugeständnis einmal in der Woche gibt, sind es zweieinhalb Mal so viele.