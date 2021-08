Am Plaudertisch in die Pedale treten

Die vier Senioren, die sich in der Cafeteria des Maria-Scherer-Hauses um den Plaudertisch versammeln, haben sichtlich Spaß. Da wird in die Pedale getreten, an den Kurbeln gedreht und sich dabei angeregt unterhalten. Seit Oktober stehe das Gruppenübungsgerät im Heim und werde viel genutzt, erzählt Heimleiterin Snezana Manojlovic. Sie habe den Tisch in einer Heidelberger Pflegeeinrichtung gesehen und sei sofort begeistert gewesen.

„Durch die unterschiedlichen Bewegungen werden Arm- und Beinmuskulatur aktiviert, aber auch beide Gehirnhälften trainiert“, freut sich Bewegungstherapeutin Michaela Lange. Gezielt könne man altersbedingten Gesundheitsproblemen entgegenwirken. Dadurch steigerten sich die körperlichen und geistigen Fähigkeiten bis ins hohe Alter. Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsübungen sorgen zusätzlich für Abwechslung. „Wir plaudern nicht nur übers Wetter, sondern lösen auch Rechen- und Denksportaufgaben“, berichtet sie. Besonders beliebt sei das Spiel „Stadt-Land-Fluss“ oder das gemeinsame Singen.

Peter Schäfer strampelt kräftig mit den Pedalen, gleichzeitig bedient er mit den Händen die beiden Kurbeln in entgegengesetzte Richtungen. „Das ist ganz schön anstrengend. Wir machen aber solange weiter, bis der Erste umfällt“, scherzt er. Sein Mitbewohner Horst Kaiser sitzt an der „Nähmaschine“. Ein neues Hemd entsteht dabei nicht, dafür wird seine Beinmuskulatur gekräftigt. Radosava Schlotter betätigt die „Drehorgel“, die sie auch rückwärts bewegen kann. „Die Betreuung gefällt mir besonders gut“, lobt Wolfgang Heimann die Therapeutin.

Gut transportabel

Mit wenigen Handgriffen können die Mitarbeiter den Tisch an die Bedürfnisse der Bewohner anpassen. Die Übungen seien für die Senioren einfach umzusetzen und schnell erlernbar. Die Grundstufe sei auch für Demenzkranke gut geeignet, erklärt Lange. „Wir haben den Aufzug ausgemessen und ganz pragmatisch den Vierer-Tisch angeschafft“, berichtet Manojlovic. Das multifunktionale Gerät lasse sich auf den Rollen gut transportieren. Es stehe wochenweise in den Wohngruppen und bringe den Senioren Freude.

