Die Gewerkschaft Verdi steigert im Kampf um eine Tariferhöhung im Öffentlichen Dienst massiv den Druck. Es gibt Aufrufe zu weiteren Arbeitsniederlegungen in der kommenden Woche. So werden am Mittwoch, 8. März, in Mannheim sämtliche kommunalen Kindertagesstätten, Kinderhäuser, das Jugendamt und die Schulen bestreikt. Bei letzteren sind die sozialpädagogischen Beschäftigten angesprochen.

...