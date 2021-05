Mannheim. „Das Leben Spielen“ von Janet Grau ist als lebensgroße Spiel-Installation bei Zeitraumexit aufgebaut. Das Künstlerhaus lädt zu einer pandemisch-korrekten Möglichkeit, das Spiel digital mit den Künstlern zu spielen – oder auch zuschauend teilzunehmen.

Wer am Freitag, 14. Mai, oder am Sonntag, 16. Mai, „das Leben spielen“ will, kann sich unter Nennung des Wunschdatums bei Zeitraumexit anmelden. Die E-Mailadresse lautet lilly.schott@zeitraumexit.de.