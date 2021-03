  Alternativen bieten!

Es gibt im Moment kaum undankbarere Jobs als Teil einer Findungskommission zu sein, die nach dem Rücktritt des Bundestagsabgeordneten und Kreis-Chefs Nikolas Löbel jetzt möglichst schnell einen neuen Kandidaten oder eine neue Kandidatin der Mannheimer CDU für die Bundestagswahl in diesem Herbst präsentieren muss. In Mannheim ist derzeit jedenfalls kein Bewerber in Sicht, und jemand von außen dürfte sich diesen Schlamassel bestimmt nicht antun.

Ähnlich schwierig ist die Besetzung auch bei der künftigen Führung des Kreisverbandes, die für die dringend geforderte Erneuerung sorgen muss. Für die Masken-Geschäfte, die ihn zu Fall gebracht haben, ist zwar Nikolas Löbel allein verantwortlich. Aber es hatte vor Bekanntwerden dieses Skandals ja auch schon die Vermietungen von Löbel an das Ferienwohnungsportal Airbnb oder den Rauswurf von einem seiner Mieter gegeben, um hier nur zwei Beispiele zu nennen. Dinge, die mit der Glaubwürdigkeit und Integrität, die man von einem Bundestagsabgeordneten erwartet, nicht zu vereinbaren sind.

Ein großer Teil derer, die jetzt an führenden Stellen in der Mannheimer CDU sitzen, waren bei diesem Verhalten ihres Kreis-Chefs mindestens viel zu unkritisch und haben ihm weiterhin blind die Treue gehalten. Wenn diese Leute jetzt von einem Neuanfang reden, dann ist das zumindest schwierig, vielleicht sogar unmöglich.

Deshalb sind jetzt diejenigen gefragt, die Löbel bereits in der Vergangenheit kritisiert haben – leider oft nur hinter vorgehaltener Hand. Angesprochen sind aber auch diejenigen, die aus der „Löbel-CDU“ rausgeekelt wurden. Und diejenigen, die sich in Ortsverbänden für ihre Partei engagieren, ohne bislang auf der großen Bühne zu stehen. Wenn diesen Personen ihre CDU wirklich wichtig ist, dann müssen sie sich jetzt einbringen. Sie müssen den Mitgliedern und auch den Wählern zeigen, dass es Alternativen gibt. Sonst wird das nichts mit dem Neuaufbau.