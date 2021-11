Alter Meßplatz Süd - Stadt sagt Beteiligungsveranstaltungen ab

Mannheim. Aufgrund steigender Infektionszahlen hat die Stadt Mannheim sowohl den vorgesehenen Spaziergang auf dem Alten Meßplatz am Freitag, 19. November, als auch den Bürgerworkshop am Samstag, 20. November, abgesagt. Alle Teilnehmenden, die sich bereits angemeldet haben, erhalten hierzu einen gesonderten Hinweis.



Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, plant der zuständige Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung nun zusammen mit dem Fachbereich Demokratie und Strategie alternative Beteiligungsmöglichkeiten. Der Spaziergang und der Workshop in Präsenz sollen dann ab dem Frühjahr 2022 nachgeholt werden, wenn es die Pandemielage wieder zulässt. Sobald ein Termin feststeht, wird rechtzeitig informiert.

Weitere Infos unter www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de/alter-messplatz-sued.