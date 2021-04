Das Digitalisierungsprojekt „Mannheims historische Zeitungen online“ des Marchivum geht an den Start. Nachdem das Archiv zu Beginn des Jahres eine Zusage des Förderprogramms „WissensWandel“ erhalten hatte, beginnt nun die Online-Erfassung ausgewählter, zentraler Zeitungsbestände – das sind der „Generalanzeiger“, dessen Nachfolger „Neue Mannheimer Zeitung“ und das nationalsozialistische Kampfblatt „Hakenkreuzbanner“.

Wird jetzt digital erfasst: die „Neue Mannheimer Zeitung“ mit dem Titelblatt vom 9. September 1930, Morgenausgabe. © Marchivum

„Einflussreiche Leitmedien“

Diese Zeitungen dokumentieren nach Ansicht der Experten eindrucksvoll und fast lückenlos Mannheims Entwicklung von 1885 bis 1945. Gemeint ist der rasante Aufstieg von Industrie und Bürgertum, der Werdegang der Stadt während des Ersten Weltkrieges und der Weimarer Republik bis hin zum Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg. Dabei reiche die historische Bedeutung der Zeitungen weit über jene einfacher Lokalorgane hinaus. Vielmehr handele es sich um einflussreiche Leitmedien, deren Meldungen und Meinungen überregional gelesen wurden, betont das Archiv.

Dies sahen wohl auch die Gutachter so, sie bezuschussten das Projekt mit einer sechsstelligen Summe. „Wir freuen uns sehr über die Bewilligung“, so Harald Stockert, stellvertretender Direktor. Das Projekt stelle einen Quantensprung in der digitalen Bereitstellung historischer Quellen zur Stadtgeschichte dar. Nicht nur die Öffentlichkeit werde davon profitieren, sondern auch die Zeitungen selbst, die aufgrund ihres stark holzschliffartigen Papiers bereits sehr angegriffen seien.

„WissensWandel“ ist Teil des Förderprogramms „Neustart Kultur“, das 2020 angesichts der corona-bedingten Schließungen vieler Einrichtungen vom Bund initiiert wurde. Es verfolgt das Ziel, die digitale Weiterentwicklung von Archiven und Bibliotheken zu unterstützen. Forscherinnen und Forscher sollen die Möglichkeit erhalten, ortsunabhängig recherchieren und ihre Vorhaben vorantreiben zu können.

Die Umsetzung ist auf neun Monate beschränkt, beim Mannheimer Vorhaben geht es um die vollständige Digitalisierung sowie die Einrichtung einer Plattform zu deren Onlinestellung – eine große Herausforderung.

An Bibliotheken orientiert

Die Präsentation soll sich an den Portalen großer Bibliotheken – Benutzerfreundlichkeit und einfache Handhabung – orientieren. So wird eine tagesgenaue Darstellung der Zeitungsausgaben erfolgen, ebenso Zoom- und Downloadmöglichkeiten. Künftig wird es möglich sein, sämtliche Zeitungsseiten herauszufiltern, auf denen etwa die Worte „Feudenheim“ oder „Theodor Kutzer“ erwähnt sind. Die Webseite wird von der Homepage www.marchivum.de ansteuerbar sein. red/aph

