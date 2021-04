Alte Steine im Blütenmeer

Für das schon lange geforderte Lapidarium zeichnet sich eine Lösung ab – schon kurzfristig bei der Bundesgartenschau 2023 und langfristig dann auf dem Spinelli-Gelände in der U-Halle. Von Peter W. Ragge

AdUnit urban-intext1

Sie sollen auf Wiesen stehen, zwischen blühenden Beeten und in der Halle mit den Blumenschauen. Die Bundesgartenschau hat zugesagt, 2023 auf dem Spinelli-Gelände Originale wichtiger Denkmäler und der Reste historischer Gebäude zu präsentieren. „Das könnte eine Art Appetizer“ sein, meinte Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach mit Blick auf das lange geforderte Lapidarium. Der Kulturausschuss des Gemeinderats war sich jetzt einig, dass diese museale Sammlung und Präsentation der wertvollen Steine auch nach 2023 auf Spinelli stattfinden soll.

Der geflügelte Fuß des Handelgotts Merkur, der die Mannheimia umarmt. © JEAN-LUC LASNIER/Stadtbild

„Es ist der Wunsch, das in der U-Halle unterzubringen“, fasste Kulturbürgermeister Michael Grötsch die Diskussion zusammen. Es sei wichtig, das „genau zu verorten“. Dazu werde die Verwaltung eine Vorlage mit Rahmenbedingungen und Kosten erstellen und dem Gemeinderat unterbreiten, sagte er zu.

„So bekämen die Objekte nach langen Jahren ein schützendes Dach über den Kopf ,das der Öffentlichkeit zugänglich ist“, freute sich SPD-Stadträtin Helen Heberer. Der von ihr geführte Verein Stadtbild kämpft seit Jahren für ein solches Lapidarium. Derzeit sind die steinernen Zeugen der Stadtgeschichte an 13 verschiedenen Orten verteilt – meist auf Bauhöfen, ungeschützt. Der Verein hat sie alle ehrenamtlich registriert und katalogisiert (wir berichteten).

AdUnit urban-intext2

Den ersten Antrag im Gemeinderat, sie gesammelt unterzubringen und zu präsentieren, gab es dazu 1998 von der CDU, wie Heberer erinnerte. Viele Vorstöße folgten. Wenn das bei der Bundesgartenschau funktioniere, könnte sich die Erfüllung des ersten Antrags von 1998 ja bei der Buga 2023 nach genau 25 Jahren verwirklichen, meinte Heberer.

Mehrheit ist sich einig

Schnellbach stellte allerdings klar, dass er nur für das Jahr 2023 sprechen könne. Dafür werde die derzeit über 21 000 Quadratmeter umfassende, 380 Meter lange U-Halle – früher Güterbahnhof für die Versorgung der amerikanischen Truppen in Europa – auf knapp 11 000 Quadratmeter zurückgebaut. Dort wird es für die Bundesgartenschau Gastronomie, ein Fernsehstudio, die Präsentation des Landes Baden-Württemberg, Veranstaltungsräume, Informationen zu nachhaltiger Nahrungsmittelproduktion und eben auch zwei Blumenhallen geben. Dort könnten dann auch ein paar Exponate des künftigen Lapidariums stehen.

AdUnit urban-intext3

Was danach komme, sei „nicht mehr meine Baustelle“, so Schnellbach. Er erinnerte die Stadträte daran, dass sie bereits beschlossen haben, nach der Bundesgartenschau die U-Halle erneut auf dann 6500 Quadratmeter zurückzubauen, wo nur noch Platz für Gastronomie, Veranstaltungen und ein städtisches Umweltzentrum sein soll. „Wie sie mit einer Änderung der Flächennutzung umgehen, wofür sie Flächen zur Verfügung stellen, ob und wo ein Teil der geschlossenen Halle dafür zur Verfügung stehen soll“, so der Buga-Geschäftsführer – das sei allein Entscheidung des Gemeinderats.

AdUnit urban-intext4

Die Mehrheit des Kulturausschusses war sich jedenfalls darin einig, dass die U-Halle der ideale Ort für das schon lange diskutierte Projekt wäre. Die SPD beantragte konkret, 1000 Quadratmeter dafür zur Verfügung zu stellen. Abgestimmt wurde darüber indes noch nicht – erst soll die Verwaltung dazu ein Konzept mit den Kosten vorlegen. Bislang taucht das Lapidarium im offiziellen Raumprogramm für die Nutzung der U-Halle für die Zeit nach der Bundesgartenschau als „optionale Nutzungsidee“ auf.

Schutz vor Sprayern

„Eine Art großes Museum, das für alle zugänglich sein muss“ – so umschrieb Stadträtin Angela Wendt (Grüne) das Vorhaben. Allerdings, präzisierte Helen Heberer, gehe es da nicht um ein Museum mit Klimatisierung, sondern um ein vor Wind und Wetter schützendes Dach, damit die Objekte nicht weiter beschädigt werden. Angedacht sei kein Museum mit Heizung und Klimatisierung, sondern lediglich eine trockene Aufstellung der Objekte. An einigen Tagen pro Monat könnte die Öffentlichkeit die steinernen Zeugen besichtigen. Das Landesdenkmalamt habe ihr gegenüber zugesagt, Führungen zu unterstützen.

ML-Fraktionsvorsitzender Achim Weizel erinnerte aber daran, dass das Buga-Gelände in Feudenheim ja nach der Bundesgartenschau wieder frei zugänglich sein solle, ohne Zaun. Dann müsse man aber verhindern, dass die Skulpturen und Relikte von „Sprayern aus der ganzen Gegend oder einem Mann mit Hammer“ beschädigt werden. Das könne nur bedeuten, das Lapidarium in den wenigen abschließbaren Teilen der U-Halle unterzubringen, die nach der Buga noch stehen bleiben. Details soll nun die Verwaltung ausarbeiten, dann stimmt der Gemeinderat ab.