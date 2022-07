Alte Schmiede Feudenheim

Die original Esse, Antriebe über Lederriemen, alte Werkzeuge, historische Bilder der Schmiede, die Meisterbriefe der Inhaber und mehr – das alles zeigt die Historische Schmiede Feudenheim in der Pfalzstraße 9. Im Jahre 1922 angemeldet, blieb sie Familienbetrieb der Familie Bohrmann und auch nach der Schließung 1987 weitgehend am alten Standort in der Neckarstraße erhalten. Die Erben stellten sie dann auf Initiative von Günter Bonte und Martin Straub der Geschichtswerkstatt „Alte Schmiede“ des Gesangvereins „Teutonia“ zur Verfügung, dessen Mitglieder sie restaurierten und in der Pfalzstraße neu aufbauten.

