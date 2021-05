Alte Feuerwache: Impfstoff wird in an der Bar aufgezogen

Früher - als es noch kein Corona gab - war die Schlange an der Alten Feuerwache auch schon mal länger. Die Vorfreude bei den Wartenden ist an diesem Dienstagmittag allerdings genauso groß wie damals, als die Gäste noch zu Konzerten, Partys oder Lesungen stürmten. Motivation für diejenigen, die jetzt anstehen, ist Hoffnung. Hoffnung darauf, dass bald alles wieder so wird wie früher und bald wieder Feierlaune aufkommen darf. Denn alle, die nun hier warten, werden wenige Minuten später das traditionsreiche Mannheimer Kulturzentrum geimpft und damit geschützter verlassen. 3000 Dosen AstraZeneca bietet die Stadt bei der Aktion in der Alten Feuerwache an, zehn Tage lang läuft das Angebot, das an alle Mannheimer über 18 Jahren gerichtet war. Sämtliche Termine sind längst vergeben, auch die für die Zweitimpfung neun Wochen später.

Mit jedem Geimpften steigt auch die Hoffnung bei den Machern der Alten Feuerwache, die sich nach monatelanger Auszeit nichts sehnlicher wünschen als einen Normalbetrieb. Im Eiltempo habe man einiges umgebucht, was privat und nicht öffentlich in der Alten Feuerwache hätte stattfinden sollen, berichtet Julian Himmel aus dem Feuerwache-Team. Dann war der Weg frei für die Impfaktion. Nicht mal eine große Aufbauaktion habe man starten müssen, alles habe sich spielend einfach einrichten lassen, sagt Himmel.

Spritzen an der Bar

Tim Neugebauer ist eigentlich Referent von Mannheims Erstem Bürgermeisters Christian Specht. Die Pandemie hat ihn allerdings auch zum Impfexperten gemacht, und nun koordiniert er die Aktion in der Neckarstadt. Die Alte Feuerwache sei perfekt geeignet, findet er: „Barrierefrei, gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, super Infrastruktur im Haus.“ Und tatsächlich macht das Ganze am Dienstagmittag einen eingespielten Eindruck: Vier mobile Ärtzeteams, die noch vor einigen Monaten in den Pflegeheimen unterwegs waren, haben es sich nun auf Zuschauerstühlen gemütlich gemacht und ihre Utensilien ausgepackt, die einzelnen „Kabinen“ sind durch lange, schwarze Vorhänge voneinander getrennt, und an der Bar, über die schon ewig kein Bier mehr geschoben wurde, wird in Kühlboxen der Impfstoff gelagert, und eine Fachkraft zieht dort - mit den Weingläsern im Nacken - die Spritzen auf. Es läuft also.

Deutlich mehr Männer hätten sich angemeldet, berichtet Neugebauer und wundert sich nicht. Denn das Risiko für Impfreaktionen durch AstraZeneca sei eben bei Frauen größer. Er habe auch damit gerechnet, dass mehr Leute eine intensive ärztliche Beratung nutzen würden. „Aber fast alle haben sich zuvor schon ausführlich informiert“, sagt Neugebauer, „wer hierher kommt, ist fest entschlossen, sich impfen zu lassen. Obwohl wir selbstverständlich akzeptieren würden, wenn sich nach dem Aufklärungsgespräch noch jemand anders entscheidet.“

Der Piks als Hochzeitsgeschenk

Einer der Impfwilligen ist Johannes Plieninger. Nur ein paar Minütchen wartet er an der Tür, dann wird er zum Vorgespräch herangewunken. Plieninger ist 28 Jahre alt. „Ich hätte noch ewig auf eine Impfung warten müssen“, ist er sich sicher. Ein Kollege habe ihn auf die Aktion aufmerksam gemacht, dann habe er den Link aufgerufen und sofort einen Termin bekommen. Und was plant er, wenn auch die zweite Impfung rum ist, mit seiner gewonnenen Freiheit? „Ich werde im September heiraten“, verrät Plieninger. 2019 war die standesamtliche Trauung, dann sollte die kirchliche mit einer großen Feier folgen. Aber Corona ließ die Pläne platzen. Nun aber hat die Stadt für das erste Geschenk gesorgt, denn auch Plienigers Braut wird in diesen Tagen „ja“ zu AstraZeneca in der Alten Feuerwache sagen. Sogar einige Hochzeitsgäste, die aus Mannheim kommen, haben noch einen Termin ergattert. Was für ein Fest!

Mannheimer dankbar

Während Johannes Plieninger den Piks, den er locker weggesteckt hat, nachwirken lassen soll und noch eine Viertelstunde abwartet, kommt Ingrid Zasa gerade an der Alten Feuerwache an und hat alles noch vor sich. Sie sticht als Frau unter den Impfwilligen heraus, ist aber fest entschlossen: „Ich bin informiert“, sagt die 24-Jährige, „lieber habe ich Nebenwirkungen als Corona.“

Impfexperte Neugebauer hört das häufig in diesen Tagen und erlebt etwas, das ihn berührt: „Die Menschen bedanken sich bei uns. Hier vor Ort, aber auch per Mail.“ Und das obwohl es am Pfingstmontag, als die Impfaktion startete, erstmal etwas ruckelte und einige länger warteten. „Die mobilen Impfteams mussten sich erstmal einrichten“, erklärt Neugebauer die anfänglichen Verzögerungen. Mittlerweile laufe es reibungslos. So gut, dass es vielleicht irgendwann noch einmal eine AstraZeneca-Impfaktion geben könnte.

Nach knapp 25 Minuten verlässt Johannes Plieninger mit Impfung die Alte Feuerwache. „Alles hat super geklappt!“, sagt er. Der neue Lebensabschnitt kann beginnen.