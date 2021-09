Alte Drogen als neue Medizin?

In Vorträgen informieren Expertinnen und Experten des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI) im Rahmen der 32. Akademie-Woche über Zustände der Psyche. Gerhard Gründer und Lea Mertens referieren beim Vortrag „Alte Drogen als neue Medikamente? Was wir von LSD, Psilocybin und Co. erwarten können“ am Mittwoch, 29. September, 17.30 Uhr, über das verstärkte Interesse am möglichen Nutzen, den solche halluzinogen wirkende Substanzen für psychisch Erkrankte haben können. Bisherige Ergebnisse seien vielversprechend, heißt es in der Ankündigung des ZI. Für den kostenlosen Vortrag (Kursnummer Y230005) ist eine Anmeldung nötig unter abendakademie-mannheim.de. see

