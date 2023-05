Als Frösche beim Tigerentenclub

Wieder einmal gibt es im Tigerenten-Club ein Duell der Tigerenten gegen die Frösche, und man darf gespannt sein, wer das Rennen macht. Als Frösche-Team trat die Klasse 6c des Ludwig-Frank-Gymnasiums (LFG) mit ihrer Lehrerin Franziska Fritz gegen eine Klasse der Lußhardt-Gemeinschaftsschule Forst an. Die Kinder sind im Alter von elf und zwölf Jahren. Das LFG hatte bereits 2020 am Tigerenten-Club teilgenommen, damals nur digital wegen Corona. Nun konnten die Kids als ganze Klasse anwesend sein.

Mit dem Frosch-Mannschaftsbus fuhren sie zur Aufzeichnung nach Baden-Baden. „Wir sind morgens um 6.45 Uhr an der Schule losgefahren und hatten einen Bus gemietet, der uns zum SWR und wieder zurück transportiert hat. Vor Ort wurden wir herzlich von vielen Helfern des SWR-Teams empfangen und gebrieft, was uns an dem Tag erwartet“, berichtet Fritz. Alle waren aufgeregt und hatten lange auf diesen Tag hin gefiebert. Während die drei Spiele-Kinder Frederik, Luis und Anna und die Background-Tänzer zur Generalprobe mussten, bekam der Rest der Klasse eine Führung durchs Studio. Die Spiele-Kinder holen die Punkte für ihre Klasse. Immer dabei ist das Maskottchen, in diesem Fall Günter Kastenfrosch.

Wissensquiz und Rodeo-Reiten

Es gab zum Beispiel einen Music-Act, bei dem Anna das Lied „Wir leben den Moment“ von Christina Stürmer Playback sang und dazu tanzte, im Hintergrund tanzten Myron, Aiden und Eva. Die restlichen „Frösche“ feuerten die Kids auf der Bühne tüchtig an. Es folgten weitere Spiele wie ein Wissensquiz mit Fragen aus den Bereichen Geografie, Biologie und Technik, Luftballon-Balancierspiel, Vier gewinnt, Rodeo-Reiten auf der Tigerente, Froschhüpfen – eine Abfolge an aufleuchtenden Feldern merken und nachhüpfen – und der Klettergarten.

Die Spiele-Kinder wurden zuvor in der Klasse gewählt: Frederik zum Klettern, Luis zum Froschhüpfen und Rodeo-Reiten und Anna zum Singen. Zur Vorbereitung hatten sich die Schüler und Schülerinnen mit ihrer Lehrerin eine Folge gemeinsam angeschaut. Auch über Fairplay wurde gesprochen, darüber, wie man sich verhält, wenn die gegnerische Mannschaft einen Punkt ergattert. „Es gibt in einer Klasse immer mal Differenzen oder kleine Konflikte. Es war daher so schön zu sehen, dass es beim Tigerentenclub kein ,einer gegen den anderen’ mehr gab, sondern alle haben als Frösche-Team, als 6c, als Ludwig-Frank-Gymnasium, als Mannheim zusammengehalten“, so Fritz. Zwischen Aufzeichnung und Ausstrahlung liegen rund drei Monate, in der Zwischenzeit wird nicht verraten, welches Team den ersten Platz belegt hat. Das Gewinnerteam spendet 600 Euro an einen guten Zweck, der Verlierer 400 Euro.

Die Frösche haben ihren Gewinn an das Projekt „Gemeinsamer Mittagstisch für Jung und Alt“ der Kinderhilfsaktion Herzenssache gespendet, diese wurde vom SWR ausgewählt. Dabei essen Schüler und Senioren gemeinsam zu Mittag, die Älteren helfen den Jüngeren bei den Hausaufgaben.

Werden die Frösche den Pokal nach Mannheim holen? Oder wird Franziska Fritz die Schleimdusche für das Verliererteam abbekommen? Diese Fragen werden beantwortet am Samstag, 3. Juni, um 10.45 Uhr bei Kika und am Sonntag, 4. Juni, um 5.55 Uhr im Ersten. Danach ist die Aufzeichnung zwölf Monate lang in der ARD-Mediathek zu finden.