Als auch Damen das Grün eroberten

Die Damen des Golfclubs Mannheim-Viernheim haben Grund zu feiern: Der „Ladies Day“, der für sportliche Aktivitäten und freundschaftliche Begegnungen steht, ist vor einem halben Jahrhundert initiiert worden. Zum 50. Geburtstag gibt es am 23. Juni ein Jubiläumsturnier samt „Ladies Nacht“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den meisten von Männern dominierten Sportarten hatten es Frauen zunächst schwer – auch auf dem grünen Rasen. Überliefert ist, dass für den weltweit ersten offiziellen Ladies Golf Club, gegründet anno 1867, auf der legendären Anlage im schottischen St. Andrews gerade mal eine Wiese zwischen Kaninchenlöchern und Sanddünen abgetrennt wurde – aber nur zum Putten, also zum Ballrollen ins Loch. Schließlich behaupteten Mediziner, kraftvolle Schläge mit Flughöhe seien für das schwache Geschlecht gesundheitsschädlich. Umso erstaunlicher, dass bereits 1890 in Homburg (seinerzeit noch ohne „Bad“) der erste deutsche Ladies Golf Club entstand .

Als 1930 der Mannheimer Golf Club gewissermaßen als Untermieter des Rennvereins in die Geschichte einging und in der Mitte der Galoppbahn (damals auf dem heutigen Luisenpark-Areal) die weiße Hartgummikugel von Loch zu Loch befördert wurde, griffen längst Frauen ganz selbstverständlich zum Schläger. Davon kündet ein Werbeplakat der Deutschen Reichsbahn, das eine kecke Golferin in flatterndem Rock und pinkfarbener Jacke zeigt.

Der Golfclub residiert noch am angestammten Platz in Nachbarschaft zum Reiterverein, als die inzwischen hochbetagte Ursula Kieser einen „Ladies Day“ nach internationalem Vorbild ins Leben ruft. Zu den Freundschaftsspielen in nah und fern – damals existieren im Rhein-Neckar-Raum nur wenige Vereine dieser Sportart – reisen die Frauen zunächst per Bahn. Ohne schwere Golfbags, denn die werden meist per Transporter vorausgeschickt. Schon bald erfolgt der Umzug nach Viernheim, weil das von der Stadt vermietete Clubgelände 1975 für die Bundesgartenschau benötigt wird.

„Aktuell sind im Ladies Day 80 Damen unterschiedlicher Berufsgruppen eingeschrieben“, berichtet Nicole Wipfler, seit 2020 „Ladies Captain“. Gespielt wird jeden zweiten Donnerstag – „das wissen auch die Herren, denn zu dieser Zeit ist der Platz für sie tabu.“ Stolz erzählt sie, dass das 1. Damenteam baden-württembergischer Mannschaftsmeister ist. Und natürlich ist noch die heute in München lebende, aber früher für Mannheim startende Barbara Rosner-Böhm in aller Munde: Sie gewann 1966 die Deutsche Golfmeisterschaft.

Fehlschläge, beispielsweise an einem Wasserhindernis, sind bei Wettbewerben gefürchtet. Die Ladies nutzen missglückte Ballflüge, um mit einem jeweiligen „Pech- Obolus“ ein Geldschwein zugunsten des Mannheimer Frauenhauses zu füllen. Trotz Corona-bedingt weniger Turniere haben die Damen in einem Jahr 1500 Euro für die Schutzeinrichtung gesammelt.