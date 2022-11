Almhütte öffnet wieder zum Feiern

Ein flackernder Kamin, flauschige Kunstfelle auf den Bänken und alte Holz-Ski an den Wänden. Am City Airport in Mannheim bietet die Platzhirsch Alm Hütten-Feeling. Ab sofort hat die Almhütte wieder für Besucher geöffnet und hat Platz für rund 100 Gäste. Gebucht werden kann ein Besuch von Privatpersonen, aber auch von Firmen für Feierlichkeiten. Die Hütte bietet neben einem urigen Drei-Gänge-Menü auch Party-Programm, etwa mit Spielen zwischen den Gängen.

Unter anderem müssen Gäste Bierkrüge stemmen, um eine Runde Schnaps zu gewinnen. Auch Teamgeist muss bewiesen werden, wenn mit Schwung auf großen Holz-Ski die Hütte am schnellsten durchquert wird. Geplant haben die Veranstalter außerdem Specials, darunter Hüttengaudis mit dem Münchner DJ Tomm. Am 3. Dezember, 14. Januar, 18. Februar und 4. März ist er in der Mannheimer Platzhirsch Alm zu Besuch. Wer weniger Partystimmung möchte, der könnte in Heidelberg fündig werden. Dort betreiben die Veranstalter von Hirschberger Hüttenbetrieb die Baracca Swiss. Weitere Infos zu Öffnungszeiten oder den Angeboten der Mannheimer Hütte, die bis Anfang März geöffnet hat, gibt es online. vs