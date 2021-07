Alltagsheldenauf Tour nach Mannheim

Beim diesjährigen Wettbewerb „Mannheim – Hauptstadt der deutschen Sprache“ stehen die Preisträgerinnen fest. Wie Organisator Uwe Martin mitteilte, erreichten die Jury bei dem internationalen Wettbewerb der Stadt Mannheim für Deutschlerner, die im Ausland leben, 186 anonymisierte Einsendungen aus 32 Ländern auf vier Kontinenten. Die Jury unter dem Vorsitz von Germanistik-Professor Justus Fetscher (Universität Mannheim) einigte sich in zwei Videokonferenzen auf drei Preisträgerinnen und zwei lobend Erwähnte.

In der Kategorie Text wurde Christine Mirakyan aus Armenien ausgezeichnet. In der Kategorie Song zeichnete das Preisgericht Nehir Kalkan aus der Türkei aus. Den ersten Platz in der Kategorie Innovation belegt Marina Chermakova aus Russland. Alle drei gewinnen einen zweiwöchigen Aufenthalt in Mannheim, voraussichtlich im August dieses Jahres. Für die Preisträgerinnen werden die Reisekosten und die Kosten für einen Sprachkurs am Goethe-Institut sowie die Unterkunft im Campus Gästehaus des Instituts übernommen.

Praktikumsplatz gewonnen

Zudem ist ein zweiwöchiger Praxis-Aufenthalt in einer der Jury-Institutionen mit Einblicken in die Arbeit der jeweiligen Institution bzw. des Unternehmens (Hospitationsaufenthalt) vorgesehen. Dabei übernehmen die Gewinnerinnen jeweils ein eigenes kleines Projekt und erhalten ein Taschengeld.

Lobende Erwähnung, verbunden mit je einem Buchpaket, fanden die Beiträge von Anna Iurkovskaia aus Russland und Maria Geropeppa aus Griechenland. Das Motto oder die Aufgabe in allen drei Kategorien Text, Song und Innovation war, Alltagsheldinnen und Alltagshelden zu thematisieren. Der ursprünglich als internationaler Journalistenpreis ausgelegte Wettbewerb war erstmals um die beiden neuen Kategorien „Song“ und „Innovation“ erweitert worden, um eine breitere Zielgruppe anzusprechen.

Schirmherr Peter Kurz

Der Wettbewerb soll den Erwerb der deutschen Sprache international fördern und zeigen, wie attraktiv und lebenswert die Stadt Mannheim ist. Er soll junge, internationale Talente, die sich für die deutsche Sprache interessieren, fördern. Die Initiatoren sind das Goethe-Institut, die Dudenredaktion, das Kulturamt der Stadt Mannheim, das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS), John Deere, die Popakademie, Next Mannheim, die Heinrich-Vetter-Stiftung und der „Mannheimer Morgen“.

Der Jury um Justus Fetscher und unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Peter Kurz gehören Udo Dahmen (Popakademie), Kathrin Kunkel-Razum (Dudenredaktion), Ralf Lenge (John Deere), Matthias Rauch (Next Mannheim), Sabine Schirra, (Kulturamt), Annette Trabold (IDS) und Susan Zerwinsky (Goethe-Institut) an. Weltweit bekannt gemacht wurden die Teilnahmebedingungen auf einer Website und Instagram, Facebook, Twitter und Google. red/lang

Info: Mehr Infos unter www.m-hdds.de