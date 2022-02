Martin Gratzel (Jahrgang 1959) aus Viernheim verbindet viele Erinnerungen aus der Jugend und der Studienzeit mit dem Alten Eisstadion am Friedrichspark, die vor allem eines sind: laut. „Ich war als Teenager glühender Fan der Adler, damals waren sie noch die Eishockeymannschaft des MERC. Zuerst spielten sie in der zweiten Bundesliga, dann kam der Aufstieg in die erste“, erinnert sich Gratzel. Das war 1978.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Serie Der Friedrichspark, jahrzehntelang Heimat des MERC und der Adler sowie Veranstaltungsort vieler Konzerte, ist bald Geschichte. Voraussichtlich ab Sommer wird das Gebäude abgerissen. Die Grünfläche östlich des Schlosses soll neu gestaltet werden, und die Uni will im nördlichen Bereich an der Bismarckstraße drei Gebäude errichten. In einer Serie werden wir in loser Folge Erinnerungen präsentieren, die Leserinnen und Leser, aber auch Redakteurinnen und Redakteure mit dem alten Eisstadion verbinden. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit dem Friedrichspark? Schreiben Sie uns – gerne auch mit Bildern – an lokal@mamo.de.

„Wir waren so verrückt, dass wir vor Spielbeginn über eine Stunde vor verschlossenen Toren des Stadions warteten. 2000 Leute haben sich da gedrängelt.“ Die Tore gingen auf, die Fans ergatterten sich einen guten Stehplatz – und standen noch einmal zweieinhalb Stunden, bis das Spiel begann. „Der Stehplatzbereich war proppenvoll, das Thema Sicherheit hat niemanden interessiert. Man stellte sich auf Styroporplatten, um besser sehen zu können. Bis zum Ende des Spiels war man insgesamt sechs Stunden gestanden.“

In der zweiten Liga habe man Pfennigstücke aufs Eis geworfen, damit das Spiel unterbrochen wird, wenn es mal nicht so gut für die eigene Mannschaft lief. „Die Sprechchöre waren deftiger, die Fangesänge kreativer, alles war dichter, enger, lauter.“ Auch mit dem Thema Mobbing ging man noch arglos um. Einmal wurde der Torwart der Gegenmannschaft SC Riessersee mit Sprechchören lächerlich gemacht, bis er sich austauschen ließ – heute unvorstellbar.

Zu einem Spiel nahm Gratzel seine Eltern mit. „Sie konnten es einfach nicht fassen, wie laut und voll es war. Wer zum ersten Mal mitgeht, sieht übrigens den Puck erstmal nicht.“ Die Augen müssten sich erst an die Geschwindigkeit des Pucks gewöhnen. In die SAP Arena, die inzwischen zur neuen Heimat der Adler geworden ist, geht Gratzel selten. „Die Stimmung ist nicht mehr so, sie ist kein Vergleich zum alten Eisstadion. In der SAP Arena geht es gediegen zu. Es gibt viel mehr Sitzplätze, aber auch viel weniger Gesänge“, meint der Adler-Fan, der auch ein Musik-Fan ist und viele Konzerte im Friedrichspark besucht hat. „Mein erstes Konzert war das der Rolling Stones 1973, ich war 14. Es war ein Montag, und ich bin von zuhause abgehauen, während meine Eltern im Kirchenchor waren. Eine Karte hatte ich nicht, ich kletterte auf einen Baum hinter dem Stadion und schaute von dort aus zu. Bäume und Wiese waren voll mit Leuten. Das Stadion war noch nicht abgehängt, deshalb konnte man reinschauen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sachen vom Büfett stibitzt

Bei den Konzerten von Cat Stevens 1976 und Genesis 1978 hatte er sich Karten besorgt und durfte auf der Ersatzbank sitzen, das Konzert von Bob Dylan 1981 verfolgte er noch einmal von einem Baum aus. Doch der absolute Knaller war, als Stevie Wonder 1989 nach Mannheim kam. „Ich war noch Student und habe bei Engelhorn Sports gejobbt, zusammen mit meinem Studienfreund Stephan Hauke. Plötzlich kamen ein paar Leute der Crew von Stevie Wonder herein und kauften Sportschuhe. Sie bekamen von uns Prozente, wir dafür Backstage-Karten mit freier Platzwahl. Das Konzert war am selben Abend. Wir saßen in der zweiten Reihe.“

Das Konzert fanden Martin und Stephan großartig. Anschließend gingen sie ins Stadion-Kult-Restaurant Puck etwas trinken und warfen ganz unauffällig einen Blick in den Nebenraum. Dort bedienten sich Band und Familie von Stevie Wonder an einem nicht unbeachtlichen Büfett.

Der Raum leerte sich, worauf die Jungs auf die Idee kamen, sich auch etwas vom Büfett zu stibitzen – immerhin hatten sie Backstage-Pässe. Sie traten ein, holten sich etwas zu essen und bemerkten erst dann, dass Stevie Wonder höchstpersönlich allein an der Rückwand saß. „Er war wie in Trance und wippte vor sich hin. Zack, kamen zwei Bodyguards und eskortierten uns mehr oder weniger freundlich hinaus. Noch heute erzählen Stephan und ich diese Geschichte.“