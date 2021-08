Alles rund ums Pferd: Equitana auf dem Maimarktgelände

Das nach eigenen Angaben größte Festival im Pferdesport kehrt am Wochenende zurück auf das Maimarktgelände. Die Equitana Open Air bringt von Freitag bis Sonntag Sport- und Freizeitreiter zusammen – unter Einhaltung der Coronaregeln. Teilnehmer, Besucher und Aussteller müssen die allgemein gültigen Abstands- und Hygieneregeln einhalten, eine FFP2- oder medizinische Maske tragen und einen maximal 24 Stunden alten negativen Coronatest, eine Genesung oder Impfung nachweisen. Beim Betreten des Geländes ist eine Registrierung über die Luca-App erforderlich. Außerdem können sich Besucher am Freitag und Samstag in der Maimarkthalle impfen lassen. cs

Info: Programm und Karten online unter www.equitana-openair.com/mannheim