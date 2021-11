Alle Sieger-Ideen des Mannheimer Beteiligungshaushalts nun umgesetzt

Mannheim. Rund 18 Meter hoch ragt der Kletterturm auf Franklin mit 60 verschiedenen Kletterrouten in die Höhe. Mit ihm sind nun alle fünf Siegerideen des Beteiligungshaushalts 2019 umgesetzt, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Gemeinderat hatte im Doppelhaushalt 2020/2021 für die fünf Projekte 500 000 Euro bereitgestellt – die bislang höchste Summe, die bei Beteiligungshaushalten in Deutschland zur Verfügung stand, sagt die Stadt selbst. Petra Seidelmann, Projektleiterin des Beteiligungshaushalts, freut sich über den Abschluss. Alle Sieger-Ideen sind in knapp zwei Jahren umgesetzt worden: „In Zeiten der Pandemie keine Selbstverständlichkeit, hatten auch wir mit unterbrochenen Lieferketten, Lockdowns und geschlossenen Einrichtungen zu kämpfen.“

Der Kletterturm auf Franlin - hier noch in Fertigstellung. © Christoph Bluethner

Neues Konzept noch dieses Jahr

Beim Bürgerbeteiligungsprozess im Herbst 2019 waren mehr als 170 Vorschläge von Mannheimerinnen und Mannheimern eingegangen. Gesucht waren Ideen, die zur Stadtentwicklung beitragen. Anschließend wurde online darüber abgestimmt. Dabei kam das Queere Zentrum auf den ersten Platz Der Verein gründete sich im September 2020 und bezog diesen Sommer Räume in G 7, 14. Derzeit wird aber ein größeres Quartier gesucht.

Die Idee „Bus für die Jugendarbeit“ wurde bereits im Herbst 2020 realisiert, die Stadt übergab das Fahrzeug im November an den Vorsitzenden des Stadtjugendrings. Auch das Jugendkulturzentrum Forum erhielt dank des Beteiligungshaushalts Tontechnik und eine LED-Lichtanlage. Und in den Sommerferien 2020 sowie 2021 fanden kostenlose Schwimmkurse für Kinder und Jugendliche im Herzogenriedbad statt. Ein Konzept für einen nächsten Beteiligungshaushalt will die Stadtverwaltung dem Gemeinderat Ende des Jahres vorlegen.